Neuer Investor für Bad Gastein ist gefunden!

Die neueste Entwicklung überrascht: Mehrere Namen fielen in den letzten Monaten. Auch eine chinesische Gruppe bekundete Interesse. Doch dann brachte sich eine Investoren-Gruppe ins Spiel, die Salzburg bereits gut kennt. Landeshauptmann Haslauer legte am Dienstagvormittag den Vorvertrag ins Trockene. Die Hirmer-Gruppe aus München - sie ist bekannt für das große Herren-Modegeschäft mitten im Zentrum - will die drei historischen Gebäude am Straubingerplatz übernehmen. Das deutsche Familienunternehmen wird in dritter Generation geführt, mittlerweile gibt es auch eine eigene Immoblien-Sparte und die Gruppe tätigte zuletzt Investments in der Hotellerie. Hirmer übernahm heuer im Frühjahr die Travel Charme Hotels & Resorts, zu denen das Haus in Werfenweng gehört.