ÖFB-Tormann Heinz Lindner in Basel am Abstellgleis

Trotz einer guten Saison wird ÖFB-Teamgoalie Heinz Lindner beim FC Basel ins zweite Glied gerückt. Der Schweizer Vizemeister hat mit Marwin Hitz aus Dortmund einen prominenten Tormann aus dem eigenen Land verpflichtet. Lindner will sein Nummer-eins-Leiberl noch nicht aufgeben, kündigte in der „BZ Basel“ an: „Ich bin mir bewusst, dass es wohl keinen normalen Zweikampf geben wird. Aber im Fußball geht es oft schnell. Plötzlich passiert was und dann spielst du doch wieder.“