Ex-US-Außenminister Kissinger rechnet mit Putin ab

Hill geht weit in die Vergangenheit: „Das reicht bis zum Zweiten Tschetschenienkrieg 1999/2000 zurück. Es wird so oft vergessen, dass Putin sein Amt als Präsident in Kriegszeiten antrat. Damals waren in russischen Städten Wohnhäuser in die Luft gesprengt worden, angeblich von tschetschenischen Terroristen, es gibt jedoch Indizien, dass der FSB (Nachfolger des KGB) dahintersteckt (um einen Krieg gegen Tschetschenien zu rechtfertigen). Russische Streitkräfte machten dann die Tschetschenien-Hauptstadt Grosny dem Erdboden gleich und töteten eine Vielzahl von Zivilisten, von denen die meisten Slawen und russisch sprechende Menschen waren - unter ihnen Frauen und Kinder -, denn Grosny war eigentlich eine russische Stadt. Wozu Putin fähig ist, haben wir also vom Beginn seiner Amtszeit an gesehen“, rekapituliert die US-Spitzendiplomatin in der Zeitschrift „Internationale Politik“.