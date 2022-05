USA wollen Ukraine Langstreckenraketen liefern

Die US-Regierung überlegt, fortschrittliche Langstrecken-Raketensysteme in die Ukraine zu schicken. Die in den USA hergestellten Waffensysteme könnten Raketen mit einer Reichweite von Hunderten Kilometern abfeuern - viel weiter, als mit bisherigen Kapazitäten der ukrainischen Armee derzeit möglich sei -, berichtete CNN am Donnerstag unter Berufung auf mehrere Beamte. Gezögert werde noch, weil man russische Rache fürchte.