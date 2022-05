Kilometerlanger Stau nach Crash auf der Autobahn

Der Lenker eines hinter ihr fahrenden Mercedes-Kleinbusses bemerkte dies zu spät und fuhr trotz sofortigem Bremsmanöver und Ausweichversuches in das Heck des Renaults. Durch den heftigen Aufprall wurde beim Pkw der Frau das rechte Hinterrad abgerissen, das Fahrzeug nach vorne geschoben und links an die Mittelleitschiene gedrückt. Der Mercedes kam an der Außenleitschiene zum Stillstand.