Graz: Dealer flüchtet, Polizist stürzt in Mühlgang

Bei Drogen-Kontrollen nahmen Polizisten Dienstagmittag einen 29-jährigen Tatverdächtigen in Graz-Lend fest. Dieser warf eine Tasche mit Suchtmittel in den Mühlgang, ein Polizist stürzte kurz darauf ebenfalls in Wasser - die Feuerwehr musste ausrücken.