Mehrfachbelastung schwächt weibliches Immunsystem

Herzinfarkt wird bei Frauen häufig zu spät erkannt

Dass sich Frauen und Männer biologisch sowie in ihren gesellschaftlichen Geschlechterrollen unterscheiden, wirkt sich nicht nur auf Krankheiten, sondern auch auf deren Diagnose und Behandlung aus. Mit oft schwerwiegenden Folgen: So sind etwa Herzinfarkte unter Frauen und Männern gleich verbreitet. Frauen sterben aber häufiger daran, weil die Symptome anders sind und in vielen Fällen nicht rechtzeitig erkannt werden. Statt einem Stechen in der Brust und Schmerzen im linken Arm sind es Bauch- oder Rückenschmerzen, Schwäche, Übelkeit und Atemnot.