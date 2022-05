Ferrari-Chef Binotto: „Ich sehe das Glas halbvoll“

Der Ausrutscher ins Kiesbett, das streikende DRS-System und die drohende Motorüberhitzung - in Barcelona sah es für Max Verstappen lange nach Frustrennen aus, doch am Ende wurde es für den Weltmeister erneut ein Triumphzug. Dort, wo er 2016 seinen ersten Grand-Prix-Sieg gefeiert hatte, schnappte er sich erstmals in dieser Saison auch die WM-Führung, zumal Charles Leclerc den Ferrari mit defekter Power Unit an der Spitze liegend nach 27 Runden abstellen musste.