Dicke Luft bei Red Bull trotz des Doppelsiegs

Red Bull Racing hat am Sonntag mit einem Doppelsieg in Spanien die Spitzenposition in beiden WM-Wertungen der Formel 1 erobert. Zu Schimpftiraden führte bei Sieger Max Verstappen aber erneut ein technisches Gebrechen - das DRS funktionierte zu oft nicht, wie es sollte. Sergio Perez ärgerte sich unterdessen über die Teamorder, die ihm in seinen Augen die Chance auf den Sieg nahm. „In Zukunft müssen wir das etwas stressfreier gestalten“, sprach also Helmut Marko am Sonntag.