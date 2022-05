Chaos bei Grand Prix: Fans auf den Barrikaden

Formel-1-Fans haben eine schlechte Organisation rund um den Großen Preis von Spanien kritisiert. In den sozialen Medien wurde am Samstag und Sonntag von stundenlangen Wartezeiten bei der An- und Abreise, unzureichender Versorgung mit Essen und Getränken bei großer Hitze sowie allgemein viel Frust in Montmelo nahe der Metropole Barcelona berichtet.