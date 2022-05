Erik ten Hag pfeift auf Ratschläge von Rangnick

Erik ten Hag hat sich am Montag bei seiner Verstellung als neuer Trainer von Manchester United skeptisch zu Ratschlägen seines Vorgängers Ralf Rangnick über bis zu zehn Neuverpflichtungen für die kommende Saison geäußert. Er werde die endgültigen Entscheidungen treffen, sagte der Niederländer in Manchester. „Ich analysiere selbst, ich beobachte und spreche mit vielen Leuten. Am Ende werde ich meine eigene Linie verfolgen“, erklärte der 52-Jährige.