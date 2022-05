CL verpasst: Rangnick entgeht millionenhoher Bonus

Der neue ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick erlebt mit seinem Noch-Klub Manchester United einen Tiefschlag nach dem anderen. Denn mit der 0:4-Pleite gegen Brighton & Hove Albion spielen die „Red Devils“ in der kommenden Saison definitiv nicht in der Champions League. Dadurch entgeht dem Deutschen ein Bonus in Millionenhöhe.