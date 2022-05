Red Bull Racing: „Die besten Partys meines Lebens“

Was ist dein Lieblings-Austragungsort?

Von der Atmosphäre ist das Melbourne, weil die Australier einen sehr gechillten, relaxten Zugang zur Formel 1 haben. Von der Streckenführung ist es Suzuka in Japan. Für mich der beste Grand Prix! Eine sehr spannende Strecke mit einigen Mutpassagen - so dürfte man heute gar nicht mehr bauen. Aber hier kommt das fahrerische Können am meisten zum Tragen. Allerdings mussten wir hier auch einmal einen tödlichen Unfall kommentieren. 2015 war das, ein junger Franzose, der gegen einen Bergungskran gefahren ist, da ein anderer Fahrer von der Strecke gerutscht war. Ich krieg heute noch die Gänsehaut, wenn ich dran denk. Das ist so beklemmend - wie schilderst du das, was da passiert ist. Mittlerweile wird zumindest nicht mehr draufgehalten - es wird sofort weggeschwenkt. Das hat sich vermenschlicht.