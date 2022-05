Reisezeit beginnt: Fahrverbote kehren zurück

Polizei weist Lenker an vielen Stellen zurück

Die geplanten Abfahrverbote werden an Freitagen, Samstagen und Sonntagen für das Pfingstwochenende und in der Hauptreisezeit vom 8. Juli bis 11. September verhängt. Laut einem ersten Entwurf, der der „Krone“ vorliegt, kontrolliert die Polizei in Innsbruck an zwei Punkten, in Reutte an drei, in Kufstein an sieben und in Innsbruck-Land an acht.