Ab 17 Uhr LIVE: Salzburg gegen Austria Klagenfurt

Die Klagenfurter sind neben Sturm Graz der einzige Verein, der die „Bullen“ in dieser Saison auf nationaler Ebene besiegt hat - im vergangenen November gab es einen 2:1-Heimerfolg. „Wir wollen sie wieder so fordern“, kündigte Pacult an. Der Aufsteiger steht schon vor der letzten Runde als Sechster und Letzter der Meistergruppe fest, die letzte Europacup-Chance wurde mit dem Heim-1:2 gegen die Austria vergeben. „Es ist vielleicht ein bisschen schade um die letzten vier Spiele (Anm.: ein Remis, drei Niederlagen), aber insgesamt war die Saison mehr als gut. Wir sind mit einem Mini-Budget in die Liga gekommen, keiner wäre böse gewesen, wenn wir Zehnter oder Elfter geworden wären“, betonte der 62-Jährige.