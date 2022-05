ÖEHV-Präsident: „Planen mit Teamchef Roger Bader“

ÖEHV-Präsident Klaus Hartmann stellte sich vor dem letzten und entscheidenden Gruppenspiel bei der A-WM in Tampere am Montag gegen Großbritannien den Fragen der Medienvertreter. Der Kärntner strebt eine Vertrags-Verlängerung mit dem Teamchef an, arbeitet gemeinsam mit der Liga an einer Legionärs-Reduktion und will die Teamspieler im Falle des Klassenerhalts mit einer aufgebesserten Prämie belohnen.