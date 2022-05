Premierenpleite trübt Meisterhoffnungen

Team im Vordergrund

Was bei seiner Mannschaft auffällt: Während in Oberalm die Tormaschinerie schon seit jeher auf Hochtouren läuft, zählt in Koppl vor allem das Kollektiv: Mit Benjamin Meier als fleißigster Koppler Vollstrecker gerade einmal Zehnter in der Schützenliste. Gratulationen nahm Gruber allerdings nicht an, stehen mit den Kuchler Fohlen beispielsweise noch die bisher einzigen Koppl-Bezwinger auf der To-do-Liste. Matthew Golderer