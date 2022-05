Schwerpunktkontrollen: Polizei greift härter durch

Raser und Tuner im Visier der Beamten

Was kontrolliert wird? „Geschwindigkeitsübertretungen, Ablenkung am Steuer, Alkohol und Drogen - alles, was unfallrelevant ist“, verrät der Grazer Einsatzleiter Robert Fuchs. Per Zufall holen die Beamten die Fahrzeuge mit Anhaltezeichen von der Straße. Plötzlich gerät ein Raser ins Visier der Polizisten, er versucht, der Kontrolle zu entkommen. Die Polizisten reagieren blitzschnell, verfolgen ihn mit Blaulicht.