„Geben keine Ruhe mehr, bis wir Tempo 100 haben“

Jahrelang kämpft man in St. Pölten bereits für ein Tempo-100-Limit auf der Autobahn im Stadtgebiet. Nach vielen Anlaufen scheint nun der Geduldsfaden in der Landeshauptstadt endgültig gerissen zu sein. Wie berichtet, will man am Dienstag, 24. Mai, mit einem „gemeinsamen Langsam-Fahren“ ein sichtbares Zeichen ans Verkehrsministerium in Wien senden.