St. Pölten steigt aus Protest auf Tempobremse

„...dann sagen wir Protest ab“

Der Protest soll erst der Anfang von mehreren Maßnahmen sein. „Wir werden so lange aktiv bleiben, bis man auch in Wien munter wird“, betont Ludwig. Gleichzeitig stellt man dem Ministerium aber noch die Rute ins Fenster. „Es ist rund eine Woche Zeit. Sollte bis dahin eine entsprechende Verordnung geschrieben oder in Vorbereitung sein, sagen wir die Aktion ab“, erklärt Bürgermeister Matthias Stadler.