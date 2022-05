Vienna ist zurück: „Haben einiges richtig gemacht“

Ein müdes 0:0 in Bruck reichte für aufgeweckte Stimmung. Die Fans stürmten nach Schlusspfiff das Feld, das von blau-gelben Rauchbomben eingenebelt wurde. Die Spieler feierten in T-Shirts mit der Aufschrift „Hello Bundesliga - this is Vienna calling“. Sprechchöre wie „1894 - he, he“, wurden immer wieder skandiert.