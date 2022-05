Sturm-Frauen verhindern vorzeitigen SKN-Titel

Sturm Graz hat die Meisterentscheidung in der Frauen-Fußball-Bundesliga um zwei Tage vertagt! Die Steirerinnen feierten am Freitagabend zum Auftakt der 17. Runde einen 3:2-Erfolg gegen den Dritten Neulengbach und rückten bis auf zwei Punkte an den ungeschlagenen Leader St. Pölten heran.