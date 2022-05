Premiere von Jura Soyfers „Der Weltuntergang“

Das Theaterfestival Steudltenn steht in diesem Jahr unter dem Titel „Erkenntnis“. Diese Erkenntnis ist laut Festivalintendant Hakon Hirzenberger in Zeiten von „Fake News“ schwierig geworden. „Wir können auf so viel Wissen wie nie zuvor zugreifen und wissen dennoch meistens nicht, auf welche Informationen wir uns verlassen können“, erklärt Hirzenberger. Aus diesen Gründen heraus wurde das Stück „Der Weltuntergang“ von Jura Soyfer auf das Programm gesetzt, das vor Kurzem auch zur Grundlage für den Netflix-Blockbuster „Don‘t Look Up" wurde.