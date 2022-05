400 Einsatzkräfte rüsten sich für den Waldbrand

Ein Flurbrand am Wanderweg zwischen Paudorf und Klein-Wien im Bezirk Krems, der sich rasant auf das angrenzende, sehr steile und unwegsame Waldgebiet ausbreitet: Dieses leider aufgrund der immer längeren Trockenphasen höchst realistische Szenario wird am Samstag von den frühen Morgenstunden bis etwa 15 Uhr geprobt. Rund 400 Einsatzkräfte sind mit 40 Fahrzeugen und fünf Hubschraubern vor Ort, um die Waldbrand-Bekämpfung sowohl am Boden als auch in der Luft zu trainieren.