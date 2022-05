Transfer-Gerüchte? Die Lewandowskis schalten ab

Einmal kuschelnd aufeinander, dann küssend einander gegenüber, dann wieder posend am Strand - die Lewandowskis, Bayern-Stürmer und vor allem eine Frau Anna Lewandowska, lassen derzeit ihre Social-Media-Follower ausgiebig an ihrem Urlaubsleben teilhaben. Offenbar weilen die beiden derzeit in der Türkei und genießen‘s einmal, vom aktuellen Fußball-Tagesgeschehen gar nichts mitmachen und miterleben zu müssen.