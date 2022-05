Theater um Lewandowski überschattet Meisterparty

„Beide Seiten müssen an die Zukunft denken“, sagte Lewandowski nach dem 2:2 im letzten Bundesliga-Saisonspiel in Wolfsburg. Danach lief der 33-Jährige ganz allein zur Tribüne der mitgereisten Bayern-Fans und blieb lange dort - fast so, als wollte er die Situation noch einmal in einem deutschen Stadion genießen. „Gut möglich, dass es mein letztes Spiel für den FC Bayern war. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber es könnte sein“, meinte der Pole.