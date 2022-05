Bayern-Fans feiern Lewandowski mit Sprechchören

Seinen bis 2023 laufenden Vertrag will er nicht verlängern, und offenbar möchte der 33-jährige Pole schon in diesem Sommer wechseln. Der FC Barcelona ist dem Vernehmen nach stark interessiert. Vor den Fans auf dem Rathausbalkon sprach Lewandowski nicht über seine Zukunft. „Wir haben das vermisst, hier mit Euch zu sein. Die zehnte deutsche Meisterschaft ist schon eine legendäre Geschichte. Das ist alles auch für Euch, was wir hier erreichen“, sagte er und klopfte sich in Herznähe auf die Brust. Dazu rief er den Bayern-Leitspruch ins Mikrofon: „Mia san mia.“