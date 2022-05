Lewandowski: Barca bekommt Konkurrenz aus England

Als Favorit im Lewandowski-Poker gilt jedenfalls der FC Barcelona. „Er will unbedingt zu Barca wechseln, am liebsten schon in diesem Sommer. Deshalb macht das Lager Lewandowskis um Berater Pini Zahavi Druck auf die Münchner“, heißt es bei Sport1. Sollten die Verhandlungen zwischen den Katalanen und dem FC Bayern München platzen, könnten jedoch die Londoner ins Spiel kommen …