Lewandowski-Erbe: Boateng empfiehlt Engländer

Boateng verteidigte jahrelang für die Bayern, steht derzeit bei Olympique Lyon in Frankreich unter Vertrag. Seine Meinung lautet: Kane ist „in einer sehr guten, aber keiner Weltklasse-Mannschaft. Wenn der in einem Team wie dem FC Bayern spielt, dann glaube ich, dass das ein super Ersatz in einem sehr guten Fußball-Alter ist. Aber das ist dem FC Bayern überlassen!“ Der Nationalmannschafts-Kapitän Englands ist 28 Jahre alt. Sein Marktwert liegt bei 100 Millionen Euro, was einen Bayern-Transfer wieder sehr unwahrscheinlich macht.