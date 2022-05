aktionstheater: Schmerzen, Schreie, Schläge

Emotionen kochen hoch

Aktionstheater-Regisseur Martin Gruber spürt in seinem neuen Stück, das er wieder mit seinem Ensemble erarbeitet hat, einer Gesellschaft nach, die sich vom Krieg vor der Haustüre bedroht fühlt und aufrüstet, um sich zu verteidigen. Aber was genau da verteidigt wird, das ist die eigentliche Frage, um die Grubers Inszenierung gekonnt kreist. Denn unsere demokratische Gesellschaft ist vielleicht gar nicht so weit gediehen, dass sie alles, was ist, nebeneinander stehenlassen könnte. Zumindest auf der Bühne sieht es danach aus, kann man sich als Zuschauer noch denken und sich somit selbst einen Rettungsanker zuwerfen. Dort wird nämlich geschimpft, was das Zeug hält: „Nazi-Sau“, „Arschloch“ und „Wichser“ haben da ihren Auftritt.