Website verwickelt russische Beamte in Telefonate

„Telefone“ laufen heiß

Mehr als 5200 Anrufe sollen laut Website-Zähler bislang getätigt worden sein, die zunehmende Popularität zwingt den Dienst jedoch immer wieder in die Knie: „Unsere Telefone werden zu heiß, wenn zu viele gleichzeitig klicken. Wir haben es noch nicht geschafft, sie schnell genug abzukühlen, und die Ventilatoren sind noch in der Post“, schrieben die Macher am Freitag auf Twitter.