Ab 19 Uhr LIVE: TSV Hartberg gegen die SV Ried

Ein solches würde Ried nun langen. „Wir wissen, dass uns ein Unentschieden reicht, aber wir gehen mit dem Ziel in das Spiel, dieses auch zu gewinnen“, merkte Coach Christian Heinle an. Seine Elf sei in den jüngsten Wochen „immer am Punkt“ da. Er sei „felsenfest davon überzeugt, dass wir, wenn wir so spielen wie am Samstag, den Klassenerhalt in Hartberg aus eigener Kraft schaffen werden“, kündigte Heinle im Rückblick auf das 1:1 gegen den LASK an.