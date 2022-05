Herzog verlässt Bundesliga-Bühne im ersten Jahr

„Nach aller Regeln der Kunst vorgeführt“

Auch Andreas Leitner war die Enttäuschung über den Abstieg ins Gesicht geschrieben. „Ich bin zutiefst traurig. In der ersten Halbzeit sind wir nach allen Regeln der Kunst vorgeführt worden“, kommentierte der Admira-Kapitän das Aus im Anschluss an die Partie. „Wir sind verdient ausgeschieden“, so Leitner.