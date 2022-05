Christian Mitter kehrt zur alten Liebe zurück

Mitter, dessen Wurzeln in der Ramsau liegen, wohnte viele Jahre in Oslo, ehe er dann mit seiner Familie den Lebensmittelpunkt nach Östersund, in die schwedische Heimat seiner Gattin, verlegte. Jetzt übernimmt Mitter Norwegens Europacup-Burschen. Kann also die traditionell hochwertigen Diamanten bei den „Wikingern“ in aller Ruhe schleifen und an die Weltspitze heranführen. Ein Job, der Mitter, der gerne ruhig und perspektivisch arbeitet, wie auf den Leib geschneidert ist.