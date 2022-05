Fivers-Klubboss fordert: „Müssen jetzt liefern“

„Wir waren richtig schlecht, in Minute 50 stand es dennoch unentschieden“, so Eckl. Viele seiner Asse waren (noch) nicht fit, manche nicht in Form. Daher taten die Fivers vor der zweiten Partie das, was sie auf dem Feld nie tun - sie spielten auf Zeit! Kapitän Markus Kolar und Routinier Thomas Seidl, die in Spiel eins nach längeren Pausen zurückgekommen waren, wurden mit jeder Einheit stärker. Beim Rest wurden etliche Wehwehchen auskuriert, im Training zuletzt Überstunden eingelegt.