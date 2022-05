Werden Kinder in Österreich gut betreut?

Sobald der Nachwuchs in den Kindergarten oder die Schule kommt, müssen sich Eltern darauf verlassen, dass ihre Sprösslinge gut betreut werden. Doch immer wieder kommt es zu Vorfällen, die Besorgnis erregen, wie bei der kürzlichen Prügelei an einer Polytechnischen Schule oder dem Missbrauchsskandal in einem Wiener Kindergarten. Wie steht die „Krone“ Community dazu? Haben Sie Vertrauen in eine gute Betreuung in Schulen und Kindergärten? Nach welchen Kritieren wählen Sie eine Einrichtung für Ihr Kind? Verraten Sie es uns in den Kommentaren!