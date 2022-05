Schweden gewann Skandinavier-Duell gegen Finnland!

Schweden hat bei der Eishockey-WM das Derby gegen Finnland für sich entschieden! Das Dreikronenteam gewann am Mittwoch in Tampere mit 3:2 nach Penaltyschießen und feierte den vierten Sieg im vierten Spiel. In Helsinki gewann auch die Schweiz mit einem 5:3 gegen die Slowakei ihr viertes Spiel. Frankreich besiegte Italien mit 2:1 nach Verlängerung.