Tiroler Forscher entwickelten wachsenden Tumor

„Unser Gewebe wächst bis zu einer Dicke von drei Millimetern zu einem dreidimensionalen Netzwerk heran“, strich Außerlechner die Besonderheit des Modells hervor. In einem ersten Schritt würden dafür feine Kanäle in die Chips gelasert, und mit dem Biodrucker ein dreidimensionales Hydrogel mit Zellen so aufgebaut, dass feine Kanäle im Gewebe direkt an die Kanäle im Chip angeschlossen werden. Weil das Gewebe zwei bis drei Wochen braucht, um zu wachsen und zu reifen, hätten die darin liegenden Zellen Zeit, sich zu organisieren, ging der Mikrobiologe ins Detail.