Wo Wien jetzt überall zur Großbaustelle wird

Baukräne in der Stadt so weit das Auge reicht. Der Bauboom hält weiter an und wird in den nächsten Monaten vermutlich seinen Höhepunkt erreichen. Vom Nordwestbahnhof bis zur Stadtstraße, die „Krone“ zeigt, wo in Wien mit Baustellenlärm und Verkehrsbehinderung zu rechnen ist. Der Umbau beim Sophienspital zeigt hingegen, dass es auch anders gehen kann. Die Grünen präsentieren indes die Pläne für die Umgestaltung der Äußeren Mariahilfer Straße. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.