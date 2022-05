Maskenregeln über den Sommer beibehalten?

Im Supermarkt, im Krankenhaus, in der Bank: Bis 8. Juli gilt die Maskenpflicht - auch für rund 130.000 Mitarbeiter im Handel. Ob sie uns über den Sommer begleitet, darüber wird am Mittwoch im Parlament diskutiert. Die Ansagen von Opposition und Experten sind klar - als Einziger vage bleibt der Gesundheitsminister. Was denken Sie über dieses Thema, sollen die Maskenregeln über den Sommer sicherheitshalber beibehalten werden? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung unten in den Kommentaren!