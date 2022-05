Drei Tage nach dem Final-Erfolg im FA-Cup im Elfmeterschießen gegen Chelsea begann Klopp die Partie bei Ralph Hasenhüttls äußerst defensivem Southampton mit einer fast komplett umgestellten Formation, gleich neun Änderungen nahm er vor. So kam auch Ex-Salzburger Takumi Minamino zu seinem ersten Startelfeinsatz in dieser Saison und dankte es mit dem Ausgleich zum 1:1 (27.). „Wenn es nicht geklappt hätte, wäre es zu tausend Prozent meine Verantwortung gewesen. Ich bin so glücklich über die Leistung, dass es ein bisschen rührend war. Es ist, als hätte man Ferraris in der Garage“, sagte Klopp nach dem Spiel.