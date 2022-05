FA-Cup ab 17.45 Uhr LIVE: Chelsea gegen Liverpool

Zwei Remis in der Liga

Blickt man auf die bisherigen Saisonergebnisse, ist eine enge Angelegenheit zu erwarten. In der Liga gab es beim 1:1 in Liverpool und 2:2 in London keinen Sieger. „Das zeigt, wie ausgeglichen es ist zwischen diesen Clubs“, sagte Klopp. Ein bestimmtes Ergebnis könne auch deshalb niemand garantieren. „In so einem Spiel ist jeder Ausgang möglich“, so Klopp. Liverpool war zuletzt 2006 in diesem Bewerb Champion, Chelsea 2018.