LIVE: Beendet Hasenhüttl Liverpools Meisterträume?

Damit der FC Liverpool noch Meister in Englands Premier League werden kann, darf nicht nur Manchester City das letzte Saisonspiel gegen Aston Villa nicht gewinnen - selbst müssen die „Reds“ zudem in zwei Partien noch sechs Punkte holen! Heute Abend stellt sich diesem Ansinnen der FC Southampton von Ralph Hasenhüttl in den Weg. Ob die „Saints“ die Meisterträume von Liverpool vorzeitig beenden? Hier bei uns im sportkrone.at-LIVETICKER verpassen Sie nichts von diesem Spiel!