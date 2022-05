Sharon Battiste ist die „Bachelorette 2022“

Die 30-Jährige mit jamaikanischen und deutschen Wurzeln ist ein echter Hingucker und fällt mit ihrer extrovertierten, offenen Art auf, verkündete RTL am Mittwoch. Doch als neue Bachelorette in Thailand im Fokus von 20 Männern zu stehen, sei auch für die Wahl-Kölnerin eine echte Ausnahmesituation: „Ich glaube, das wird das Verrückteste, was ich jemals gemacht habe.“