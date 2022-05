Bäume geschält: 30.000 Euro Schaden

In der Nacht vom 15. auf den 16. Mai machte sich eine bisher unbekannte Täterschaft auf dem Spielplatz Strabonstraße in Bregenz an insgesamt sechs Laubbäumen zu schaffen. Die Täter schälten mit einem speziellen Werkzeug oder spitzen Gegenstand die lebenswichtigen Rinden von sechs Laubbäumen ab. Dadurch wurden drei Bäume komplett zerstört und müssen gefällt werden. Der Gesamtschaden beträgt mehr als 30.000,- Euro. Die Stadtpolizei und Polizeiinspektion Bregenz bitten mögliche Zeugen des Vorfalls sich zu melden.