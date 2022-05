ÖFB-Team: Nicht nur Kapitän ist ein Fragezeichen

Die deutschen Legionäre haben bis auf Konrad Laimer (Leipzig) und Philipp Lienhart (Freiburg), die sich Samstag im Cupfinale gegenüberstehen, bereits Pause, in Österreich, Spanien, Italien etc. ist am Wochenende Schluss - Zeit also, sich näher mit dem ersten Teamkader von Ralf Rangnick, der Anfang nächster Woche erscheinen wird, zu beschäftigen.