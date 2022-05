Neuer Besen Rangnick wirbelt ÖFB-Team kräftig auf

Tatzmannsdorf und Wien

Die Abschlusstrainings für die Spiele in Kroatien und Dänemark finden übrigens in der Heimat statt: Vor der Osijek-Partie im Trainingslager in Bad Tatzmannsdorf, vor der Kopenhagen-Partie in Wien, der Abflug ist dann jeweils erst am Abend vor den Spielen - ein Novum.