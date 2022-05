Bauchtasche - immer noch die kühlste Lösung

Bauchtaschen werden im Sommer zum Verkaufsschlager. Warum? Weil in der heißesten Jahreszeit niemand zu viel mit sich herumtragen will. Die kühlste Lösung dafür ist noch die Bauch/Gürteltasche. Schultertaschen, Rucksäcke, etc. sorgen nicht gerade für Erfrischung.