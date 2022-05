BC Vienna steht im Finale der Basketball-Liga

Der BC Vienna ist erster Finalist in der Basketball Superliga (BSL) der Männer. Die Wiener besiegten UBSC Graz am Samstagabend nach hartem Kampf mit 108:102 (94:94, 87:87, 49:42). Der Titelfavorit entschied somit auch das dritte Duell in der „Best-of-five“-Serie für sich. Enis Murati, Jozo Rados und Kollegen gehen mit weißer Play-off-Weste in die Endspielserie, die am Sonntag kommender Woche (22. Mai) beginnt. Auch im Viertelfinale hatten sie mit 3:0 gewonnen.