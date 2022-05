Klare Siege von Tschechien, Schweiz und Dänemark

Mit Tschechien hat auch der vierte Medaillenanwärter der Österreich-Gruppe B das Auftaktspiel bei der Eishockey-WM in Finnland gewonnen. Die Tschechen besiegten am Samstag in Tampere Großbritannien mit 5:1 (0:0,2:0,3:1). Die Briten gelten als Österreichs direkter Konkurrent um den Klassenerhalt. In Gruppe A in Helsinki feierten die Schweiz (5:2 gegen Italien) und Dänemark (9:1 gegen Kasachstan) klare Siege.